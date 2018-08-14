СМИ: "ПСЖ" предложит "Тоттенхэму" 112 млн евро за Эриксена

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести полузащитника английского "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Руководители парижан готовы заплатить "шпорам" 112 миллионов евро при рыночной стоимости в 80 миллионов.

Боссы "ПСЖ" предлагают повышенную сумму для того, чтобы увеличить свои шансы в приобретении игрока, сообщает Eurosport со ссылкой на Daily Express. Они понимают, что лондонцы не хотят терять свою главную звезду. Впрочем, на данный момент между Эриксеном и представителями "Тоттенхэма" ведутся переговоры о продлении действующего соглашения хавбека.

Напомним, что Эриксен выступает за "шпор" с 2013 года, когда перешел из амстердамского "Аякса". За лондонский клуб датчанин провел 172 матча и став автором 41 гола. За пять лет в составе "Тоттенхэма" он один раз стал серебряным призером чемпионата Англии.