Хоккеист Любимов сменил ЦСКА на "Локомотив"

Российский нападающий Роман Любимов подписал соглашение с ярославским "Локомотивом". Детали сделки не сообщаются. Ранее игрок расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

О свершившемся переходу сообщает "Спорт-экспресс". Напомним, что Любимов провел предыдущий сезон в системе армейского клуба, куда он вернулся после года игры в "Филадельфия Флайерз". По ходу минувшего сезона 26-летний хоккеист сначала был отправлен в список отказов, после чего был отправлен в команду Высшей хоккейной лиги "Звезда".