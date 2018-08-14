Российская военная полиция патрулирует Голанские высоты

Перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах выставлено четыре поста российской военной полиции, в ближайшее время появятся еще два, передает РИА Новости.

Как сообщил заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко​​​, в настоящее время выставлено уже четыре поста российской военной полиции. "В ближайшее время выставим еще два, будет шесть. Впоследствии планируем довести их до восьми при необходимости уже", — продолжил генерал.

"Мы оказываем содействие миссии ООН для того, чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне", — подчеркнул Кураленко.

По его словам, в северных районах есть три-четыре маршрута, на которых не прекращалось патрулирование. "Сейчас задача UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня) расширить патрулирование, а точнее — восстановить патрулирование в центральной и южной зоне. И мы видим нашу обязанность в том, чтобы им помочь", — отметил он.

По словам Кураленко, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.