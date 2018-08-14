Автомобильный мост рухнул на севере Италии

Несколько пролетов автомобильного моста рухнули на железную дорогу и склады в окрестностях итальянской Генуи, сообщает Rainews24. По предварительной информации, речь может идти о десятках погибших и пострадавших.

Как видно на сделанных очевидцами кадрах, обрушилось порядка 100 метров железобетонных конструкций, при этом под завалами оказались несколько автомобилей. Точно их число работающие на месте спасатели не называют.

"Я видел, как люди бежали ко мне, босиком и испуганные", — рассказал водитель уцелевшего фургона.

Один из местных жителей снял момент обрушения последнего фрагмента многотонной конструкции.

По предварительной версии, причиной обрушения стала просадка конструкций. Движение в окрестностях Генуи фактически заблокировано.