В конце августа в Россию доставят с Корфу десницу святителя Спиридона Тримифунтского

В Россию 24 августа привезут для поклонения с греческого острова Корфу десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Поклониться святыне можно будет в 12-ти регионах: Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Туле, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Как сообщил пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков, в столице, в храме Христа Спасителя, святыня пробудет минимум две-три недели — ориентировочно с 22 сентября по 15 октября. Хотя эти даты еще могут корректироваться, сказал Волков, отметив, что, возможно, мощи будут находиться и еще в одном храме.

В Храме Христа Спасителя поклониться Спиридону Тримифунтскому в дни ее пребывания в Москве можно будет по понедельникам с 13:00 до 18:00, а со вторника по воскресенье — с 10:00 до 18:00, передает агентство "Москва".