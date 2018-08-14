В США застрелен мужчина, ранивший свою жену и атаковавший полицейского. Видео

Полицейской управление Лас-Вегаса обнародовала кадры инцидента с летальным исходом с участием своего сотрудника, произошедшего в ночь с 8 на 9 августа.

Жители одного из городских районов позвонили в службу 911 и сообщили о том, что их сосед режет ножом свою супругу прямо около входа в дом, где в тот момент находилось трое их детей.

Ближе всех к месту ЧП находилась сержант Даниэлла Чино, направленная диспетчером для проверки информации.

Через несколько минут она убедилась в том, что сведения полностью соответствуют действительности – сотрудница полиции потребовала от подозреваемого отойти от женщины и бросить нож.

Мужчина не подчинился и двинулся в сторону сержанта Чино, применившей табельное оружие на поражение.

Подозреваемый, впоследствии опознанный как Уильям Фуллер, 30 лет от роду, получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице.

Пострадавшая была госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.

Отметим, что на днях полиция Лас-Вегаса уже публиковала видео с нательной камеры патрульного, застрелившего человека с ножом. Тогда представитель ведомства отметил участившееся количество случаев стрельбы с участием своих коллег.