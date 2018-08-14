ФИФА исключила слово "коррупция" из своего кодекса этики

Международная федерация футбола (ФИФА) приняло поправки к своему кодексу этики. Среди нововведений отмечается, что теперь в документе будет отсутствовать слово "коррупция". Такое решение было принято на секретном заседании чиновников организации.

Как сообщает официальный сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Associated Press, также был принят еще ряд мер. Так, в частности, теперь будет сокращен срок наказания такие нарушения, как незаконное присвоение средств, взяточничество и манипуляции с футбольными матчами – теперь сроки расследования будут ограничиваться десятью годами.

Кроме того, в кодексе было введено новое понятие – диффамация, то есть распространение порочащих организацию сведений. За такие нарушения ФИФА может дисквалифицировать виновных от футбольной деятельности на срок от двух до пяти лет.