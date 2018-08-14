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Геология и науки о Земле 1 час назад
Раскрыт секрет образования самых древних горных пород на Земле
Самые древние горные породы, когда-либо найденные на Земле, вероятно, сформировались при астероидной бомбардировке, заявили австралийские учёные. Многочисленные "ДТП" происходили более четырёх миллиардов лет назад.
Порядка трёх десятилетий назад учёные обнаружили у реки Акаста в Канаде древние фельзические породы, богатые кремнезёмом. Это древнейшие горные породы на Земле возрастом 4,2 миллиарда лет. Иными словами, они образовались примерно через 600 миллионов лет после формирования Земли и до возникновения жизни.
Находки содержат уникальную смесь химических элементов (по сравнению с похожими горными породами, сформировавшимися намного позже). Исследователи предположили, что древнейшие объекты появились благодаря каким-то иным геологическим процессам.
Доктор Тим Джонсон (Tim Johnson) и его коллеги из Университета Картина, Австралия, смоделировали вероятные условия, в которых подобные породы могли образоваться.
Они пришли к выводу, что их формированию могло способствовать частичное "плавление" земной поверхности при температуре от 800 до 900 градусов по Цельсию при очень низком давлении.
Ка говорит Джонсон, на молодой Земли не могло возникнуть подобных высоких температур без посторонней помощи. По его мнению, здесь сыграла свою роль поздняя тяжёлая бомбардировка, период интенсивного воздействия астероидов на Землю (и не только).
"Нам известно, что Земля подвергалась бомбардировке в течение 600-700 миллионов лет после формирования. Тот факт, что мы знаем о единственных фельзитовых породах старше четырёх миллиардов лет, мгновенно заставил меня задуматься о том, что такие воздействия могли быть причиной их появления", — говорит учёный.
Благодаря такому интенсивному "дождю" из астероидов, горные породы, подобные обнаруженным в Канаде, могли быть довольно распространены в то время, считает Джонсон.
Тем не менее имевшая место позже тектоника плит "утопила" большую их часть в земных недрах. Иными словами, подобные породы могут быть единственными "выжившими" после событий, которые произошли в начале истории Земли.
В будущем Джонсон надеется исследовать Сибирь, чтобы найти больше геологических доказательств в поддержку своей идеи.
Результаты исследования представлены в научном издании Nature Geoscience.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что удары астероидов, породившие движение материков, вовсе не превращали древнейшую Землю в ад. Также учёные выяснили, что астероид, погубивший динозавров, доставил на Землю лекарство от рака. А если говорить о наших днях, то специалисты назвали регионы Земли, для которых падение астероида наиболее вероятно.
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