В Генуе обрушилось 200 метров моста. Погибли 11 человек

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал Rai News 24, ссылаясь на свои информированные источники в МВД Италии.

При этом некоторые средства массовой информации передают, что по неофициальным данным, погибли как минимум 20 человек.

14 августа примерно 200 метров эстакады над рекой Полцевера и железнодорожной сортировочной станцией на западе Генуи внезапно обрушились. В этот момент на мосту находилось много автомашин.

По предварительным данным причиной обрушения моста, длина которого составляет 1,1 километр, могло стать ослабление несущих конструкций из-за сильного ветра и непогоды.

Пожарные и медицинские работники вытаскивают из-под обломков людей и развозят пострадавших по больницам города. На помощь генуэзским врачам пришли их коллеги из соседних регионов.

Виадук, который имел 11 пролетов, в том числе четыре вантовых, был построен в 60-х годах, и по нему пролегала автомобильная трасса А10.