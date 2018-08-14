Футболист сборной России Черышев может вернуться в "Валенсию"

Футболист сборной России и испанского "Вильярреала" Денис Черышев в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Россиянин близок к возвращению в "Валенсию", за которую он выступал до перехода в "Вильярреал".

Российского хавбека желает видеть лично главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As. В то же время наставник "желтой субмарины" Хавьер Кальеха не рассчитывает на россиянина, как на игрока основного состава команды. В связи с этим Черышев попросил отпустить его в другой клуб.

В данный момент стороны ведут переговоры о совершении трансфера. Руководители "Вильярреала" намерены выручить с продажи россиянина порядка 20 миллионов евро. Впрочем, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов.