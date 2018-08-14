Трамп призвал к жестокости по отношению к "животным", устроившим теракт в Лондоне
Президент США Дональд Трамп назвал "животными" тех, кто устроил теракт у здания парламента в Лондоне.
На своей странице в Twitter он написал, что "эти животные — сумасшедшие, и с ними нужно бороться через проявление жесткости и силы".
Утром автомобиль Ford Fiesta серебристого цвета врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Перед этим водитель наехал на пешеходов и велосипедистов. В результате инцидента пострадали несколько человек.
На место прибыла вооруженная полиция, водитель был задержан, передает РИА Новости. Район происшествия эвакуирован и оцеплен. Сначала полиция квалифицировала произошедшее как обычное ДТП. Однако позже заявила, что это теракт, его расследование ведет контртеррористическое подразделение.
По данным ТАСС, личность водителя пока не установлена. Он отказывается сотрудничать со следствием.
Между тем Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туристам, находящимся в Лондоне, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и избегать мест массового скопления народа. По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет.
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