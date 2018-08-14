Геннадий Онищенко: я все равно буду есть колбасу

"Колбасу есть можно и нужно, без нее основная потребительская корзина нашего гражданина не удовлетворится", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По данным Международной организации продовольствия и Всемирной организации здравоохранения, в современных технологиях колбас для дешевого сегмента совершенно официально используется соевый белок. Парламентарий отметил, что соя тоже должна добавляться в колбасы. "Какой бы у меня доход не был, я все равно буду есть колбасные изделия, где будет больше присутствовать растительного белка," — признается Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора вспомнил, что он вырос на прекрасной кровяной колбасе, где нет ни грамма мяса, однако она очень полезная, так как содержит железо: "У нас совершенно официально есть кровяная колбаса, там ни грамма мяса нет, туда кровь добавляется. Я был студентом, я на ней вырос, 50 копеек стоила кровяная колбаса, и мы ее ели. Она полезна, она мне даст железа, а железо это — моя кровеносная система".

В свою очередь, ситуацию на рынке колбасной продукции прокомментировала заместитель генерального директора колбасной компании Эльвира Агурбаш. Она утверждает, что качественная докторская колбаса, в которой около 90% мяса свинины, не может стоить менее 350-400 рублей за килограмм.

"Сегодня в колбасе преобладает мясо птицы, фарши и мехобвалки. И ее отпускная цена – 180-200 рублей. В колбасе действительно мало мяса", — поясняет Агурбаш.

Единственную причину, по которой на рынок поступают такие продукты питания, она видит в установленных торговыми сетями входных ценах.

Эльвира Агурбаш считает, что сегодня любой производитель имеет культуру производства, сотню рецептур и способен производить любую колбасную продукцию идеального качества с преобладанием мяса говядины и свинины. Однако не делает этого, так как торговая сеть не возьмет сервелат по 360 рублей, потому что не сможет накрутить 100-200% своей наценки.

Решение проблемы замдиректор колбасной компании видит в возврате к автолавкам, которые сейчас оборудованы современными холодильными установками и онлайн-кассой, исключающей уход от налогов. Но сегодня в крупных городах автолавки вне закона. "Разрешите производителям встать у торговых сетей, в любом месте – хоть 100-200 машин отправлять сегодня мы готовы. Это будет конкуренция. Тогда мы сможем производить продукцию сроком годности не 60 дней, а 5-10 суток. Произведем высококлассный продукт и поставим наценку 25%", — призвала Агурбаш.