Наезд автомобиля на пешеходов у здания британского парламента попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала произошедший во вторник утром инцидент у Вестминстерского дворца в центре Лондона, где автомобиль сбил нескольких пешеходов и протаранил ограждение британского парламента.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт. Маневры темнокожего водителя, задержанного бойцами контртеррористического подразделения на месте ДТП, тоже свидетельствуют в пользу умышленных действий.

На кадрах видно, как Ford Fiesta резко сворачивает налево и сбивает велосипедиста, после чего выезжает на прилегающую дорогу, но практически тут же водитель выворачивает руль, оказывается на тротуаре, где наезжает на пешеходов и врезается в ограждение дворца. Салон находившийся за рулем мужчина не покидал, его вытащили прибывшие по вызову полицейские.

