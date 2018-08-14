Наезд автомобиля на пешеходов у здания британского парламента попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала произошедший во вторник утром инцидент у Вестминстерского дворца в центре Лондона, где автомобиль сбил нескольких пешеходов и протаранил ограждение британского парламента.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт. Маневры темнокожего водителя, задержанного бойцами контртеррористического подразделения на месте ДТП, тоже свидетельствуют в пользу умышленных действий.
На кадрах видно, как Ford Fiesta резко сворачивает налево и сбивает велосипедиста, после чего выезжает на прилегающую дорогу, но практически тут же водитель выворачивает руль, оказывается на тротуаре, где наезжает на пешеходов и врезается в ограждение дворца. Салон находившийся за рулем мужчина не покидал, его вытащили прибывшие по вызову полицейские.
Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.
Двое пострадавших отделались синяками и ссадинами.
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