Обвинение абстрактно: Захарченко не признает себя коррупционером

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, дело которого слушается 14 августа в Пресненском суде Москвы, своей вины в коррупции не признает. Кроме того, он заявил, что предъявленное обвинение ему непонятно

По словам Захарченко, гособвинитель озвучил лишь версию следствия, а само обвинение абстрактное, передает ТАСС.

Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, который обвиняется в воспрепятствовании производству предварительного расследования и в получении двух взяток в особо крупном размере, также сказал, что адвокаты подготовят к следующему заседанию его позицию.

Он считает, что сначала необходимо исследовать письменные материалы и лишь затем приступить к допросу свидетелей.

Захарченко пообещал, что даст развернутые показания только после того, как обвинение допросит всех свидетелей и суд изучит все доказательства. Он "рекомендовал" сначала изучить письменные доказательства. "Вы увидите, что показания свидетелей будут разниться", — заявил подсудимый.

Полковник Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 миллиарда рублей. Он заявил, что он происхождении этих денег ничего сказать не может, поскольку квартира, где их изъяли, принадлежит его сестре.

Изъятые средства арестовали и поместили в хранилище Банка России.