Сергей Собянин приехал на открытие новой поликлиники в Щукине

В районе Щукино открылись сразу три новых медучреждения под одной крышей: детская и взрослая поликлиники, а также диагностический центр. Особое внимание там будут уделять пациентам с хроническими болезнями. Их будут лечить по особой методике.

Это шестиэтажное здание построили с ноля всего за год. Первых пациентов филиал поликлиники 115 начал принимать еще в начале лета, а сегодня на торжественное открытие приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Под одной крышей разместились сразу три медучреждения: детская и взрослая поликлиники, а также консультативно-диагностический центр. Он сразу же включился в новую программу правительства Москвы, которая касается больных с хроническими заболеваниями.

"Создали в каждой поликлинике участки для хронических больных. По сути дела, идет индивидуальная работа врачей с каждым пациентом. Намечается индивидуальный график лечения. Врач постоянно находится на телефоне с больным", — рассказал Сергей Собянин.

В списки индивидуального наблюдения попадают пациенты, у которых в карте значится три хронических диагноза разом. Особое внимание — болезням сердца. Главное для медиков — выявить проблемы на ранней стадии.

Прибор, с виду напоминающий обычный велотренажер, называется велоэргометр. На нем проверяют состояние коронарных артерий и возможность возникновения инфаркта. Если риски будут выявлены, пациент отсюда сразу направляется в стационар.

Кардиолог после необходимых процедур может быстро назначить нужные лекарства. Но, бывает, что болезнь уже запущена.

— Если у больного степень стеноза больше 70 процентов, то он посылается к сосудистому хирургу.

Хирургическое отделение — здесь же. В новом здании потолки в реанимации украшены яркими световыми панелями с природными пейзажами. Специалисты говорят: пациенты так легче и быстрее приходят в себя. Центр только открылся, но здесь уже спасают человеческие жизни.

— Один нефатальный инсульт и один нефатальный инфаркт.

За каждым медиком закреплены всего несколько десятков хронических больных. На осмотр отводится не менее 40 минут. Индивидуальный подход — к каждому.

— Как Вам — удобно? Новые участки созданы, специально врачи закреплены.

— Да, очень удобно.

— Они вам свой телефончик дали?

— Конечно!

— Можете звонить!

Двести тысяч пациентов с хроническими болезнями уже попали в программу такого индивидуального наблюдения. В основном это пожилые люди.

"Очень важно, чтобы пожилые люди чувствовали себя защищенными, чувствовали, что к ним — особое внимание врачей", — говорит Сергей Собянин.

Индивидуальный подход к людям с тяжелыми заболеваниями уже позволил разгрузить врачей общей практики и улучшить качество медицинской помощи москвичам.