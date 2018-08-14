Авария самолета, ушедшего на дно Байкала, попала на видео

Очевидцы запечатлели на видео неудачную попытку взлета гидросамолета Twin Bee 2335G, закончившуюся аварией.

Вечером в минувший понедельник, 13 августа, воздушное судно попыталось подняться в воздух около острова Ольхон на Байкале.

Судя по кадрам ролика, проблемы возникли в момент набора скорости – самолет опрокинулся на бок и затонул.

Как сообщалось ранее, один из очевидцев, подоспевший к месту ЧП на гидроскутере, эвакуировал пилота – этот момент также попал на видео.

По предварительным данным, мужчина, управлявший самолетом в момент инцидента, не имел допуска к полетам.

Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего.