Дриусси может сменить "Зенит" на "Сампдорию"

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси может сменить "Зенит" на итальянскую "Сампдорию". Генуэзцы собираются арендовать 22-летнего футболиста.

"Сампдория" ищет крайнего нападающего, и одним из кандидатов на усиление состава является Себастьян Дриусси. Инициатива приобретения аргентинца принадлежит спортивному директору клуба Вальтера Сабатини. Кроме того, генуэзцы проявляют интерес к швейцарскому полузащитнику "Базеля" Димитри Оберлену.

Выкупить Дриусси, которого "Зенит" приобрел прошлым летом у "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро, "Сампдория" не в состоянии. Поэтому речь может идти об аренде футболиста. Сам Себастьян не скрывает своего желания поиграть в итальянской Серии А.