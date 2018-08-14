22 погибли, 10 пропали без вести: обрушение моста в Генуе сравнимо с землетрясением

"Это трагедия, настоящая катастрофа", — заявил замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Так он отреагировал на обрушение автомобильного моста в Генуе на трассе А10, при котором погибли 22 человека. Среди погибших — один ребенок. Десять человек пропали без вести. По конструкции эстакада напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке.

Разбор завалов на месте обрушения 200-метрового пролета моста ведется по сценарию ликвидации последствий землетрясения, пояснил пресс-секретарь службы пожарной охраны Италии Лука Кари. На месте происшествия работают 200 пожарных, спасательные и поисковые группы, кинологи с собаками, сообщает РИА Новости.

До обрушения мост неоднократно ремонтировался. Последний ремонт был проведен в 2016 году.

Есть несколько версий обрушения моста. По одной из них, в конструкцию попала молния. До этого предварительной причиной называлась просадка конструкций моста.

Речь может идти о недочетах при техническом обслуживании моста, считает итальянский министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли. Он считает произошедшее чудовищной трагедией.

Глава итальянского правительства прервал свой отдых, проинформировали в представители правительственного Дворца Киджи. Вечером 14 августа в Геную приедет премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он останется в Генуе и 15 августа.

В Геную выехал вице-премьер правительства Луиджи Ди Майо, на месте работают министр транспорта Данило Тонинелли и его заместитель Эдоардо Рикси.

Мост был построен в 1960-е годы. Сейчас в больницы привозят пострадавших. В момент обрушения на аварийном участке оказались минимум два десятка машин. Спасатели извлекают пострадавших из-под завалов. По меньшей мере, пять человек тяжело ранены.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования итальянскому народу и своему итальянскому коллеге.