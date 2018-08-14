"Давайте ловить каждое мгновенье": Земфира взяла экстремальную высоту

В минувшие выходные на курорте "Роза Хутор" (Сочи, Красная Поляна) на фестивале LifeFest Summer выступила певица, каждый концерт которой — всегда сюрприз и всегда событие. На сцену, смонтированную высоко в горах (1 600 метров над уровнем моря), несравненная Земфира вышла сияющая и вся в блестках. На фоне звездопада получилось очень эффектно.

Такая разная Земфира, которую принято ругать за социопатию (последнее большое интервью она дала Владимиру Познеру три года назад) и смену настроений, за депрессивный последний альбом, наезды на юных коллег и редкие концерты, в этот вечер выдала настоящую феерию и разрыв шаблонов. Да, она почти сразу призналась, что это ее последнее выступление "в обозримом будущем". Но эту новость зрители простили артистке очень быстро — за искренность, танцы и улыбки, за ностальгические "Прости меня моя любовь" и "Мне приснилось небо Лондона-а", а также за грустно-актуальную "Если мы выживем этим летом, с нами уже ничего не случится".

Не верилось глазам, но в какой-то момент эта "нелюдимая" барышня в черном платье садится на сцену и фотографируется с народом, а потом говорит что-то про звездопад и про "давайте ловить каждое мгновенье". Когда над головой реальное небо и звезды, а под ногами — горные камешки вместо асфальта, эти слова звучат особенно пронзительно. И в этот момент всем вообще все равно, сколько времени и как спускаться с этих гор.

"Музыку не остановить!", — бодро прерывает повисшую паузу вечно молодой ведущий Александр Анатольевич, разыгрывая методом тыка последний билет на афтепати и закрывая вечеринку своим диджей-сетом. А ведь это была только часть программы: днем на площади у Ратуши выступали DJ Грув, Therr Maitz и Монеточка, а перед выходом Земфиры спели Дельфин и Сергей Сироткин (Sirotkin). Все это увидели порядка пяти тысяч человек.

LifeFest Summer стал самым высокогорным музыкальным фестивалем в России. И, как утверждают организаторы, самым экологичным: никаких пластиковых бутылок и бумажных стаканчиков — только капшеринг и раздельный сбор мусора. Следующий LifeFest обещают зимой, там же, но уже на белом фоне.