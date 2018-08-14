"Ужасная трагедия": Путин направил соболезнования президенту Италии

По последним данным, в Генуе при обрушении автомобильного моста погибли 22 человека. Ещё 8 тяжело травмированы. Об этом сообщает итальянское телевидение со ссылкой на власти страны. На месте происшествия сейчас работают две сотни спасателей. Уже есть и первые версии — причиной обрушения 200-метрового пролёта могло стать ослабление несущих конструкций. При этом очевидцы говорят, что перед тем как всё случилось, в мост попала молния.

Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с глубокими соболезнованиями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О том, что под завалами находятся десятки человек – первыми сообщили сотрудники скорой помощи. Они были на месте ЧП спустя всего несколько минут. Спасатели с необходимым оборудованием для разбора конструкций – прибыли чуть позже. И к тому времени появились первые сообщения о погибших.

"Максимально пристально слежу за ситуацией в Генуе. Это ужасная трагедия. Мы находимся в тесном контакте с экстренными службами. Мы отправимся на место ЧП с заместителем министра. В эти минуты — моё сердце вместе с жителями Генуи", — сообщил министр транспорта Италии Данило Тонинелли.

В связи с обрушением моста глава МВД Италии созывает кризисную комиссию. Она займётся координацией поисково-спасательной операции и максимально оперативного устранения последствий. Известно, что под эстакадой располагался склад и электроподстанция. Эксперты опасаются утечки газа и замыканий. На месте работают не менее 200 сотрудников экстренных служб.

Что касается причин трагедии – официальной версии пока нет. Итальянские СМИ опираются на показания свидетелей. Один из них рассказал журналистам, что незадолго до ЧП в мост ударила молния. Кроме того, в районе Генуи шли проливные дожди.

Местные жители также подтвердили, что в последние годы на эстакаде несколько раз проводились ремонтные работы. Показания сейчас собирают правоохранительные органы. Позже они озвучат официальную версию ЧП. Вечером место трагедии обещает посетить премьер-министр Италии — Джузеппе Конте.