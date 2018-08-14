Снести нельзя оставить: рухнувший мост Моранди давно вызывал сомнения у инженеров

Обрушившийся во вторник утром автомобильный мост над рекой Полцевера в итальянской Генуе давно был предметом споров строителей и архитекторов, предлагавших либо снести его, либо полностью реконструировать. Причиной столь радикальных подходов были затраты на поддержание в рабочем состоянии 1182-метрового виадука, названного по имени инженера Рикардо Моранди, активно использовавшего на своих объектах армированный бетон.

В настоящее время основной версией обрушения 210-метрового пролета, протянувшегося на высоте 45 метров, считаются структурные проблемы, избавиться от которых за прошедшие полвека — с момента ввода моста в строй в 1967 году — так и не удалось. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 22 человека, однако работающие на месте спасатели говорят о том, что эта цифра будет расти, сообщает R.it.

Построенный компанией Condotte виадук стал первым в Старом Свете железобетонным мостом V-образной конструкции. За пять лет до этого Моранди возвел 8,7-километровый мост генерала Рафаэля Урданеты в Венесуэле — конструктивно он является предшественником генуэского проекта. Незадача, как отмечают итальянские эксперты, в том, что инженер не учел печальный опыт своего первого детища — в апреле 1964 года его зацепил груженый нефтью танкер, в результате обрушились два пролета.

Проблемы вышли наружу фактически сразу после начала эксплуатации виадука — армированный бетон пошел трещинами и начал сыпаться, а пилоны — уходить в стороны. Мост, являющийся частью соединяющей Геную с Савоной трассы, приходилось периодически закрывать для проведения работ, поскольку несущие конструкции не выдерживали собственного веса.

С начала нынешнего десятилетия мост через Полцеверу стал, как отметил в своей статье еще два года назад Антонио Бренчич, профессор университета Генуи, ""объектом глубокого обслуживания". По его данным, в ближайшем будущем затраты на техническое обслуживание конструкции, в которой "изначально было заложено несколько проблемных аспектов", превысят траты на полную реконструкцию моста. Эксперт указывал на то, что виадук требовал к себе постоянного и пристального внимания, притом что на рубеже 1990-х годов на нем были полностью заменены подвесные кабели. Многочисленные отзывы водителей свидетельствуют о том, что на протяжении последних десятилетий мост находился в состоянии перманентной реконструкции.

"Пришло время полностью снести мост и построить его заново", — заключал Бренчич в статье на Ingegneri.info.

Его призыв услышали только коллеги по цеху — дискуссия о том, есть ли будущее у творения Моранди, продолжалась два с небольшим года, а точку в ней, похоже, поставила трагедия 14 августа.