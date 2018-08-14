Тема:
Искусственные органы и ткани 16 минут назад
Новый материал для 3D-печати поможет кости восстановиться после повреждений
Биоинженеры разработали новый состав для изготовления имплантатов, предназначенных для регенерации кости. Такое изделие лучше существующих аналогов выдерживает механические нагрузки, стимулирует рост клеток и, выполнив свою функцию, быстрее распадается на безопасные компоненты. Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Material Research группой во главе с Ибрагимом Озболатом (Ibrahim Ozbolat) из Пенсильванского университета.
Когда кость настолько повреждена, что организм не может справиться с проблемой самостоятельно, на помощь приходит медицина. Сейчас таким пациентам имплантируют протезы, которые берут на себя часть функций скелета. Однако медики хотят научиться восстанавливать структуру костей с помощью максимально близких по свойствам материалов или же и вовсе клеток самого пострадавшего. Эта область называется инженерией костной ткани.
Одна из перспективных технологий выглядит следующим образом. На 3D-принтере печатается полимерный каркас, на который высеваются стволовые клетки пациента. На первом этапе сами эти "строительные леса" выполняют функцию кости. Но, по мере того как из стволовых клеток формируется новая костная ткань, полимер распадается и выводится из организма естественным путём.
Пока этот метод не вышел за стены лабораторий. На пути к успеху биоинженерам предстоит преодолеть немало трудностей. Одна из них заключается в том, чтобы подобрать оптимальный состав полимера. Он должен быть прочным, стимулирующим рост клеток и в достаточно короткие сроки распадающимся на безопасные компоненты. Кроме того, он должен иметь оптимальную шероховатость поверхности.
Большинство исследовательских групп используют для этих целей поликапролактон (ПКЛ). Но Озболат с коллегами усомнились в оптимальности этого решения и предложили свой вариант.
Опробованный ими "коктейль" также основывается на ПКЛ, но содержит также полилактокогликолевую кислоту (ПЛГК, или, на английском, PLGA). Это вещество уже опробовано как добавка ко множеству пищевых продуктов и лекарственных средств. Также материал содержит частицы гидроксиапатита. Эта разновидность апатита, напомним, является минеральной составляющей живой кости и уже много лет успешно синтезируется в лабораториях по всему миру.
Исследования "в пробирке" (in vitro) показали, что такая композиция прочнее чистого ПКЛ, лучше его по свойствам поверхности и быстрее распадается, выполнив свои функции. Кроме того, она эффективнее стимулирует размножение высаженных на него стволовых клеток костного мозга и их превращение в клетки кости. Это подтверждается как прямым наблюдением за количеством клеток, так и анализом экспрессии генов.
Получив такие результаты, авторы перешли к следующему этапу, имплантировав своё детище живым мышам. Как показало вскрытие спустя восемь недель, новый материал и здесь оказался на высоте. Вокруг имплантата образовалась новая минерализованная костная ткань и кровеносные сосуды. При этом результаты были более впечатляющими, чем для аналогов из чистого ПКЛ.
Как уточняет издание Medical Xpress, полученные результаты авторы относят на счёт нескольких свойств нового материала. В частности, немалую роль играет его гидрофильность (смачиваемость водой), резко отличающаяся от параметров гидрофобного ПКЛ.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о пересадке биоинженерного лёгкого, напечатанной на 3D-принтере роговице и протезах сосудов с клетками пациентов.
Ранее по теме
-
Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи8 суток назад
-
Первая в мире пересадка биоинженерного лёгкого признана успешной12 суток назад
-
Управляемая мозгом роботизированная рука позволит делать несколько вещей сразу18 суток назад
-
Создан первый искусственный яичник, который поможет забеременеть даже после химиотерапии1 месяц назад
-
Электронные протезы научили чувствовать боль1 месяц назад
-
Роговица человеческого глаза впервые напечатана на 3D-принтере2 месяца назад
Сейчас
Мэр Оренбурга стал фигурантом дела о взятке
Число жертв обрушения в Генуе выросло до 30 человек
Картина дня
-
Обрушение моста в Генуе: подробности трагедии
- Автомобиль врезался в ограду парламента Великобритании
- США пугают мир новым военным бюджетом
- "Натали Турс" сообщила о приостановке деятельности, но потом передумала
- Пушков предложил Вайкуле петь на полупустых пляжах Юрмалы
Самое читаемое
-
47-летняя бабушка Лера Кудрявцева родила дочку
- Свадебный кортеж залило водой, молодожены спаслись на крыше авто. Видео
- Секта обмана: зачем западные общины вербуют молодых россиян
- Ребенку оторвало тарзанкой руку
- Мужчина выжил, хотя его голову пробил металлический прут. Видео
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ показал все рестайлинговые "Гранты"
- Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- Сообщать страховщикам о ДТП придется как можно скорее
- Контроль за техосмотром хотят вернуть в ГИБДД
- Купе BMW 8 серии поделится мощным мотором с "пятеркой"
Экономика
-
Рубль резко укрепился при открытии торгов на Мосбирже
- Прогноз: нефть заглянет дальше Трампа
- Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики
- Политика Трампа - серия триумфальных отступлений
- AP: Google следит за местонахождением людей без их согласия
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Спасательная операция в горах Таджикистана
- Турция испытала первый удар торговой войны
- На концерте в Испании платформа со зрителями рухнула в воду
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Матери, у которой отобрали детей из-за отсутствия документов, отказали в иске
- В Москве ликвидировали фальшивый благотворительный фонд
- Хранители "Зарядья": в парке появился собственный отряд волонтеров
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки