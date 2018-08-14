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Обрушение эстакады в Генуе 1 час назад
Власти Генуи: число жертв обрушения моста существенно вырастет
Жертвами обрушения с 45-метровой высоты моста Моранди под Генуей могли стать три десятка человек. Об этом заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. 13 человек получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии, отметил президент области Лигурия Джованни Тоти. Минимум десять человек пока числятся пропавшими без вести.
Мост Моранди на трассе А10 под Генуей – аналог Бруклинского моста в Нью-Йорке, отмечает ТАСС. В момент обрушения на 200-метровом участке эстакады находились два десятка автомашин. Завалы моста разбирают спасатели с кинологами и поисковыми собаками.
Пока подтверждена гибель 35 человек, но глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли ожидает роста числа жертв.
Соболезнования итальянскому народу уже выразили президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск, президент и канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель.
По одной из версия в мост ударила молния, после чего он обрушился. Мост через реку Полцевера был введен в эксплуатацию в 1968 году. Последний раз мост чинили в 2016 году. Но очевидцы утверждают, что после этого на нем вновь образовались двухметровые трещины. Мост был гнилым, считают местные жители.
Причиной обрушения стали серьезные недостатки в текущем обслуживании акведука, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. О конкретных ответственных говорить пока рано.
Не исключено, что обрушение могло быть связано с текущими ремонтными работами.
"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом, — заявил министр транспорта Италии. — Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть приоритетным".
На снимкам с места происшествия видна торчащая по краям облома моста арматура.
В момент обрушения на мосту, построенном по проекту инженера Рикардо Моранди, находились 35 легковушек и 3 грузовика. При возведении 1182-метрового акведука н активно использовал армированный бетон.
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