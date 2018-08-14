Бывший капитан "Зенита" мог оказаться на мосту в Генуе

Бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито по счастливой случайности не попал в число пострадавших при обрушении моста Моранди в итальянской Генуе. Защитник "Дженоа" покинул мост за 10 минут до трагедии.

Доменико Кришито, вернувшийся летом из "Зенита" в "Дженоа", проезжал по мосту за 10 минут до обрушения. По счастливой случайности футболист успел покинуть место трагедии. Сам Доменико поделился своими впечатлениями на странице в соцсети.

"Это сообщение для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. невозможно! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" – цитирует Кришито "Спорт-Экспресс".