Мэр Оренбурга стал фигурантом дела о взятке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, градоначальник подозревается в получении взятки и на прошлой неделе в его служебном кабинете был проведен обыск.

В данное время Арапов лечится в больнице, а после того, как его выпишут, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

При этом в пресс-службе администрации города заявили, что Арапов готов сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела против своего заместителя.

10 августа Ленинский районный суд Оренбурга отправил в СИЗО вице-мэра по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова.

Замглавы Оренбурга был задержан 8 августа с поличным при получении взятки в два миллиона рублей от генерального директора строительной компании, в обмен на свое покровительство в данной сфере.

В СКР не исключают, что Борисов регулярно собирал "дань" с предпринимателей, специализирующихся на строительном бизнесе.