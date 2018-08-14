Знаменитая фигуристка Крылова пострадала в ДТП

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова угодила в аварию в Крылатском. Спортсменка обратилась за помощью на следующий день после случившегося.

В понедельник в машину Крыловой врезался автомобиль. В результате ДТП Анжелика получила ушибы мягких тканей головы, травму шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, сообщает сайт "5 канала".

Анжелика Крылова выступала в спортивных танцах с Олегом Овсянниковым. Пара становилась серебряным призером Олимпийских игр в Нагано (1998). Также Крылова и Овсянников дважды становились чемпионами мира – в 1998 и 1999 годах.