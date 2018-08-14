Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать все турникеты в наземном транспорте с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам состоявшегося во вторник заседания президиума столичного правительства.

"С 1 сентября 2018 года турникеты будут убраны со всего городского наземного транспорта. Для этого закупаются новые валидаторы, проходит обучение новый персонал контроллеров", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы столичной мэрии, с января 2018 г. отменены турникеты на 80 маршрутах автобусов, а в июне 2018 г. — на всех трамвайных маршрутах (48 линий). "В результате время посадки сократилось с пяти минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту сократилось от 5% до 20%. Продолжается обновление подвижного состава. В I полугодии 2018 г. на маршруты вышли 539 новых автобусов, 60 новых трамваев "Витязь-М". До конца 2018 г. запланирована поставка еще 531 автобуса и 20 трамваев", — добавляется в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, с 2010 года парк автобусов обновлен на 98%, парк всего наземного транспорта — на 90%.

"Обновляется уличная инфраструктура. Установлено 802 остановочных павильона нового образца, в том числе 142 — в I полугодии 2018 г. (еще 262 планируется установить до конца 2018 г.). Новые павильоны оборудованы табло онлайн-информирования о прибытии транспорта, Wi-Fi, автоматами по продаже билетов, USB-зарядками для гаджетов и навигацией", — говорится в тексте.