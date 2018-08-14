Почта России отзывает тысячи конвертов, посвященных МГУ

Почта России изымает из продажи конверты с досадной ошибкой: на серии, посвященной МГУ имени Ломоносова, оказалась изображена высотка на Котельнической набережной. Заметили это, только когда конверты уже поступили в почтовые отделения.

Почта заявляет, что это недосмотр издательства, и весь нераспроданный тираж в ближайшее время будет изъят из свободной продажи. Однако это недоразумение уже стало поводом для так называемых фотожаб в Сети.