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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 22 минуты назад
Открыт новый вид древнего птерозавра, похожего на пеликана
Американские исследователи из Университета Бригама Янга сообщили об интересной находке. Они открыли новый вид птерозавров.
Напомним, что эти вымершие существа, хотя и обитали на Земле в эпоху динозавров, к ним не относятся. Также ошибочно считать их предками современных птиц. Птерозавры (и их наиболее известный подотряд птеродактили) относятся к архозаврам и являются самыми ранними позвоночными, которые приобрели эволюционную способность к машущему полёту.
Первые птерозавры возникли на нашей планете в позднем триасе, более 200 миллионов лет назад. Отряд просуществовал всю эпоху динозавров и вымер вместе с ними 66 миллионов лет назад.
Новый "член семьи" был идентифицирован благодаря останкам, найденным в штате Юта. По словам палеонтологов, летающее существо имело крылья длиной до полутора метров каждое и 112 зубов, включая шипообразные клыки.
При этом обнаружилась интересная деталь: выступающая нижняя челюсть этих птерозавров имела мешок, наподобие тех, которые есть у современных пеликанов. Вероятно, он служил для тех же целей: с помощью такого приспособления древние существа могли "зачерпнуть" добычу.
Впрочем, питались они не рыбой. Вид обитал в оазисе и, судя по всему, охотился на мелких рептилий.
Специалисты окрестили нового птерозавра Caelestiventus hanseni (в переводе с латыни "небесный ветер"). Свой выбор названия они объясняют тем, что эти существа были буквально созданы для полёта.
Автор работы Брукс Бритт (Brooks Britt) отмечает, что скелет этого вида – наиболее полный из всех найденных палеонтологами скелетов птерозавров. "Набор" C. hanseni включает десятки хорошо сохранившихся костей и зубов, а также полную черепную коробку.
Останки птерозавра пока не извлекли из породы, в которой их обнаружили. Однако эксперты уже смогли воссоздать их точные трёхмерные копии при помощи КТ-сканирования (одна из них – на главном фото).
Исследователи уточняют, что самой вероятной причиной гибели C. hanseni стало высыхание озера в середине оазиса, расположенного в пустыне общей площадью около двух миллионов квадратных километров.
К слову, в ходе экспедиции, помимо костей C. hanseni, палеонтологи обнаружили более 18 тысяч фрагментов останков других древних животных. Очевидно, все они погибли от жажды, когда единственный источник влаги иссяк. Эти драматичные события происходили примерно 201-210 миллионов лет назад, заключили эксперты.
Более подробно своё открытие команда палеонтологов описывает в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об огромных птерозаврах, которые лакомились рептилиями размером с лошадь, и об их более миниатюрных собратьях размером не крупнее кошки.
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