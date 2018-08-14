Туристы вместе с джипом рухнули в пропасть в Краснодарском крае

Прогулочный джип с туристами сорвался с перевала в пропасть в Краснодарском крае под Геленджиком.

Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник, подчеркнув, что количество и состояние пострадавших уточняется.

По словам собеседника агентства, на месте ЧП сейчас работают оперативные службы.