Альпинисты молчали, когда их спасали: подробности спецоперации в Таджикистане

Пятеро российских альпинистов, пострадавших во время жесткой посадки вертолета в Таджикистане, остаются в больнице. Состояние двоих — тяжелое. Всего же, в результате крушения Ми-8 в горах Памира погибли пять человек. Выжившие почти двое суток ждали на склоне спасателей.

Поломанные ноги и руки. Травмы головы. Последствия удара вертолета о землю. Сергей Матвеев — один из тех, кому удалось выжить при жесткой посадке Ми-8. События описывает с трудом. Паника и шок. Три человека погибли сразу. За жизнь еще двоих, российского альпиниста и таджикского пилота, боролись почти сутки.

Сильный ветер, снег, отсутствие точных координат осложнили поиски пострадавших. Спасательная операция в горах Таджикистана длилась почти двое суток. И закончилась успешно. Всех оставшихся в живых доставили в центральную больницу Душанбе. Выписать большинство пострадавших обещают уже в течение недели.

Трое российских альпинистов сегодня и вовсе покинули больницу. По информации местного МЧС — из столицы Таджикистана пострадавшие вылетели обычными гражданскими рейсами. Рано утром. И судя по всему, они уже дома.

Надолго в больнице придется остаться россиянке и гражданину Испании. оба они в тяжелом состоянии.

Андрей Кузнецов одним из первых оказался на месте трагедии в качестве спасателя. Альпинист со стажем объясняет, почему до сих пор нет ни одного фото упавшего вертолета. Снимать просто не было времени. Нужно было срочно отправить травмированных и замерзших людей на большую землю.

"Вертолет без винтов, люди были в состоянии молчания, понимали, что их спасают", — рассказал он.

В причинах произошедшего разбирается специальная республиканская комиссия. Пока основная версия — вертолёт снесло сильным порывом ветра. Летчики , говорят в местном МЧС, в момент падения проявили невероятное мастерство пилотирования.

Как теперь будут транспортировать погибших россиян на родину, пока не ясно. Посольство нашей страны в Таджикистане этим опросом сейчас занимается совместно со страховыми компаниями. Не определены и даты оправки тел альпинистов, для которых смертельным стал не подъем на гигантскую высоту, а спуск с неё.