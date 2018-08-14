Власти Генуи объявили двухдневный траур по погибшим

Двухдневный траур объявлен в итальянской Генуе в связи с обрушением моста, которое привело, по последним данным, к гибели 35 человек.

Как передает ТАСС, об этом объявили в городской администрации, подчеркнув, что в память погибших и в знак солидарности с жителями Генуи 15 и 16 августа объявляются траурными днями.

Газета La Repubblica сообщает, что число погибших по последним данным составляет 35 человек, среди них один ребенок. Количество пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести – 14 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

14 августа неподалеку от Генуи обрушился автомобильный мост, на котором в тот момент находилось 35 легковых автомашин и три грузовика. На месте трагедии проходит масштабная поисково-спасательная операция.