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В ЦАР убиты трое журналистов из России 5 минут назад

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14 августа 201822:25 Анастасия Ефимова

Российские журналисты прилетели в ЦАР, чтобы выяснить, кто убил Джемаля и его группу

В Центральноафриканскую республику прилетели российские журналисты, чтобы разобраться в причинах гибели журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых 30 июля.

"Если есть хотя бы один шанс попытаться пролить свет на историю с нашими погибшими в ЦАР коллегами, то этим шансом надо воспользоваться" – заявил Александр Горшков, главный редактор издания Фонтанка.Ru.

Помимо корреспондента "Фонтанки" Юлии Никитиной в ЦАР отправился сотрудник Федерального агентства новостей Кирилл Романовский. Они Поставили перед собой две задачи. Первая — "разобраться в экономической, социальной и политической обстановке в стране". Вторая — по возможности, выяснить обстоятельства убийства Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Поездка — официальная, с аккредитацией. Работают в сопровождении вооружённой охраны. Иначе — никак.

У так называемой либеральной общественности — очередной припадок: мол, чуть ли не задание Кремля — "замести следы" по "утверждённому сценарию". Правда, о каких следах речь и что за сценарий, почему-то не уточняют. Ноль фактов — и сплошные эмоции.

"Местные каким-то непонятным нам пока образом мгновенно распознают в нас русских и начинают говорить, как они рады присутствию России".

Цитата — из путевых заметок группы независимых журналистов, которые работают в Центральноафриканской республике.

"Поездка эта организована, конечно, не так, как коллегами, которые погибли. Вот сейчас они в настоящий момент оформляют аккредитации у чиновников Центральноафриканской Республики. Есть понимание, как обеспечить их безопасность. Они охраняются жандармами и к ним также прикомандирован гражданский сотрудник из числа российских специалистов, которые там, в том числе, консультируют местных силовиков", — рассказал Андрей Зубарев, руководитель Федерального агентства новостей.

Первоначально снарядить экспедицию в Банги клятвенно обещали в Центре управления расследованиями. Том самом, что и занимался организацией поездки съемочной группы Орхана Джемаля в Африку. Но сначала якобы визы не выдавались. Потом пришлось заниматься "другими вещами". В общем, подчиненные Михаила Ходорковского, похоже, в горячую точку, — куда так легко отправили коллег, — ехать не торопятся.

"Что касается репутации ЦУРа в профессиональных кругах, то тут вне зависимости от политических убеждений все профессионалы, в общем-то, прекрасно знают в цеху, что организация весьма стрёмная. Ну, по-другому просто не скажешь. И ее исключительная уникальная ценность в том, что она доит на деньги Михаила Борисовича Ходорковского. Поэтому деньги там есть, а больше там особо нет ничего: ни профессионалов, ни возможностей для профессионального расследования, ни даже для грамотной организации поездки, как это было у Орхана", — убежден Дмитрий Лекух, колумнист.

После трагедии все гадали, что же за гонорар пообещали опытным военкорам, раз они решились ехать в одну из самых опасных точек планеты фактически без охраны и даже элементарных согласований. Впрочем, как выясняется теперь, о больших суммах речи, возможно, вообще не шло. Михаил Ходорковский, говорят, человек прижимистый. Даром, что олигарх.

"Я общаюсь с бывшей сотрудницей Михаила Ходорковского. Естественно, ее имя я вам не назову. И получил подтверждение этой информации у других, в том числе, актуальных сотрудников Михаила Ходорковского. Изначально им гарантировали только поездку. То есть оплатили самолеты, транспорт там, проживание там, еду там, не более того. А дальше они должны были вернуться с контентом, смонтировать его. И уже разбираться по деньгам", — сообщил Павел Городницкий, журналист.

Что именно оплатил Михаил Ходорковский, теперь можно увидеть своими глазами. Вот фотография, снятая сегодня приехавшими в Африку российскими журналистами. Скромный отель "Националь". Три звезды. Представители заказчика пытались объяснять, мол, лучших условий на этом конце земли не найти.

Но элементарный поиск в Интернете выдает куда более комфортные условия. Пятизвездочная гостиница. По отзывам — мрамор, бассейн и, главное, безопасность. Но то ли мест не было, то ли дорого показалось, — но Орхан Джемаль, например, жил в номере за 60 долларов в сутки.

"Насколько я читал Ходорковского, то, что он пишет в социальных сетях, — он обещал приложить все усилия, чтобы узнать, кто это сделал. Ну, то ли он считает всех дураками, то ли он сам дурак, но вроде дураком его не назовешь. Все эти его заявления, начиная с того, что он найдет, кто убил — это совсем смешно. А также, что наше дело будет продолжено, спите спокойно, ребята, не забудем, не простим. Это сигнальное поведение. Этим он дает сигнал о том, что он может заплатить тем, кто захочет повторить это путешествие", — считает Максим Равреба, журналист.

Уже вечером стало известно, что аккредитации для приехавших в ЦАР независимых журналистов готовы. Процесс, как выяснилось, оказался не слишком долгим. Скорее — дорогостоящим: 120 долларов на человека в пересчете. Получением подобного документа съемочная группа Орхана Джемаля озадачиваться не стала. Согласно официальному объяснению, чтобы сохранить беспристрастность: мол, никому ничего не должны, делаем, что хотим.

Впрочем, учитывая ситуацию, может статься, что просто — заказчики пожадничали.

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