"Мисс Украина Вселенная": свидетельница убийства Бориса Немцова бьется в финале за корону

Одна из сторон красивой жизни так называемой политической элиты. Любовница и свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная".

Сквер Бориса Немцова появился перед российским посольством в Вильнюсе. Решение, которое городской совет литовской столицы принял еще в мае, вступило в силу. Первым об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. У себя в Twitter. В комментариях, правда, не только радость либеральной тусовки. Но и троллинг. Предлагают, например, взять в переименовать сам Вильнюс в Немцовск. Или вообще Литву в Немцов, чтобы не только догнать, но и превзойти своих заокеанских партнеров. Потому что трудно воспринимать все это иначе, как попытку подыграть Вашингтону с его "Немцов-Плаза" у здания российской дипмиссии.

Интересно, кстати, побывает ли там Анна Дурицкая? Та самая, что сопровождала Бориса Немцова в ночь его убийства. Если и побывает, то, скорее всего, не в ближайшее время. Уж очень плотный график. 14 августа она участвует в "Большом шоу красоты и музыки".

Фото с сайта конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". Дурицкая там в числе финалисток. В анкете назвала себя "спокойной, доброжелательной и элегантной". А еще призналась, что хочет "чувствовать, как сильно ее любят".

Светские львицы украинского разлива, супермодели, телезвезды, в общем количестве 18 длинноногих, полногрудых, гарных дивчин борются в эти минуты то ли за серебряную, то аж за бело-золотую корону, украшенную тысячью бриллиантами и 93 топазами.

По комментариям в сети, можно понять: украинцам конкурс как-то не особо чтобы и мил. Некоторые его называют не иначе как: "бал гламурных фиф и толстых кошельков". Хотя организаторы и участницы год от года пытаются придать конкурсу народный колорит, получается все равно не очень. Например, прошлогодняя участница примерила корону сразу после того, как спела на сцене гимн Украины почему-то на английском. Но ведь какой надрыв с намеком на евроинтеграцию!

"Это пир во время чумы, одна из сторон красивой жизни так называемой политической элиты. В том числе российской, оппозиционной, которая тесно пользовалась услугами этих девушек", — считает журналист из Ялты Игорь Орцев.

Речь, видимо, идет об украинской модели, некогда близкой подруге Бориса Немцова, ставшей свидетелем его убийства. Анна Дурицкая, прикупив после смерти близкого друга четыре квартиры в самом центре Киева, решила сменить траур на подиум и принять участие в конкурсе красоты.

По словам директора конкурса Анны Филимоновой, фигура Дурицкой должна привлечь к "празднику красоты и пышных форм" украинских зрителей в еще большем объеме. Дурицкая, по ее словам, изъявила желание выйти на подиум добровольно. Прошла отбор на общих основаниях, хотя и не принимала участия в кастинге. Однако, как считают эксперты, у девушки появился новый ухажер, который старательно продвигает ее вперед.

"Это смешно! Девушка, которая была свидетелем по уголовному делу, — восклицает адвокат Вадим Лялин. — Как в том анекдоте: "Свидетель, а вы знаете, что вам будет за дачу ложных показаний?" – "Да, знаю. Мне обещали четыре квартиры". У нее как раз четыре квартиры, которые она получила после убийства, занимается благотворительностью, не работая. Я, конечно, не залезаю в чужие карманы, но где же она берет деньги?"

Еще интересный факт. Конкурс "Мисс Украина 2018" проходит в одном из самых дорогих отелей Незалежной. По иронии судьбы, в нем так любили встречаться Борис Немцов и Анна Дурицкая. Как говориться, дома и стены помогают.