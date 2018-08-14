Во Франции пьяный мигрант из Афганистана напал с ножом на прохожих

19-летний мигрант из Афганистана, подавший во Франции заявку на предоставление ему статуса беженца, напал с ножом на жителей города Периге в департаменте Дордонь на юго-западе страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство France-Presse, отмечая, что в итоге четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Нападавший прибыл в Пятую республику в 2016 году. По данным полиции, молодой мигрант в момент атаки был сильно пьян и впоследствии заявил, что ничего не помнит о том, что натворил.

Вначале хулиган поругался с проходящими по улице девушками, а затем, забежав в квартиру, схватил нож и ранил двух санитаров скорой помощи, которые оказались неподалеку и попытались утихомирить дебошира.

Одного из них афганец ранил в голову, другого – в шею. Затем он набросился на соседей, нанеся одному из них удар в спину, а другому в грудь. Его скрутил местный житель, после чего преступника задержала полиция.

Троим раненым оказана помощь и они покинули клинику. Четвертому пострадавшему придется провести на больничной койке не менее двух недель.

Буйный мигрант после того, как пришел в себя в вытрезвителе, предстанет перед судом.