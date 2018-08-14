Киевское "Динамо", БАТЭ и "Бенфика" продолжат борьбу в Лиге чемпионов
В Европе проходят ответные матчи третьего раунда Лиги чемпионов. Помимо греческого ПАОКа в раунд плей-офф пробились киевское "Динамо", белорусский БАТЭ и португальская "Бенфика".
Киевское "Динамо" вышло победителей в противостоянии с пражской "Славией". Динамовцы выиграли в Киеве с результатом 2:0. Первый мяч забил на 11 минуте Беннямин Вербич. Во втором тайме победу киевлян закрепил Денис Беседин. Первая встреча завершилась вничью 1:1, и борьбу за выход в групповой этап продолжит "Динамо".
БАТЭ в Борисове принимал азербайджанский "Карабах". После гостевой победы в первой встрече (1:0) чемпионов Белоруссии устроила ничья 1:1. Мирко Ивонич вывел хозяев вперед на 20 минуте, но "Карабах" ушел от поражения благодаря голу Мичела.
Соперником обидчика "Спартака" греческого ПАОКа стала португальская "Бенфика", сыгравшая в Стамбулу вничью с "Фенеребахче". Лиссабонцы выиграли первую встречу 1:0, и в ответной встрече их устроила ничья. На 26 минуте Жедсон Фернандеш вывел гостей вперед. "Фенербаче" смог уйти от поражения благодаря голу Алверу Потука, но добиться большего хозяева не смогли. "Бенфика" поспорит с ПАОКом за путевку в групповой этап, а "Фенер" отправился в Лигу Европы.
Загребское "Динамо" выиграло и второй матч у казахстанской "Астаны". На этот раз дома, со счетом 1:0. Гол на счету Марио Гаврановича. Чемпион Хорватии также выступит в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Завершил выступления в Лиге чемпионов "Селтик". Чемпион Шотландии проиграл в Афинах АЕКу 1:2. Первый матч завершился вничью 1:1, и борьбу в раунде плей-офф продолжит чемпион Греции. Австрийский "Ред Булл" выиграл и вторую встречу у македонского "клуба "Шкедия" 1:0 и вышел в дальнейшую стадию Лиги чемпионов. Голландский "Аякс" на свое поле уверенно разобрался с бельгийским "Стандардом" 3:0. Первый матч завершился вничью 2:2. "Аякс" ждет встреча с киевским Динамо".
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