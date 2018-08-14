Массимо Каррера не будет уволен из "Спартака"

Московский "Спартак" уступил по сумме двух встреч греческому ПАОКу (2:3, 0:0) и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. Москвич не смогли пробиться в раунд поей-офф и теперь выступят в групповом этапе Лиги Европы.

"Спартак" не выполнил одной их задач сезона, — не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Однако главный тренер красно-белых Масимо Каррера сохранит свой пост. Как сообщает "Спорт-Экспресс", вопрос об отставке итальянского специалиста пока не актуален.

Массимо Каррера стал главным тренером "Спартака" два года назад, заменив Дмитрия Аленичева. Под руководством Карреры москвичи стали чемпионами России в сезоне 2016/17 и заняли третье место в предыдущем первенстве.