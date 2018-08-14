Лесные пожары в пригородах Афин унесли жизни 96 человек

Число жертв природных пожаров в восточных пригородах Афин достигло 96 человек. В настоящее время 29 пострадавших еще находятся в больницах города. Такие данные сообщило министерство здравоохранения Греции во вторник, 14 августа. В понедельник представители ведомства информировали о 95 погибших.

Во вторник в реанимационном отделении больницы Афин скончался 68-летний мужчина. Он сильно обгорел во время пожаров на востоке столичной области Аттика 23 июля и с тех пор был подключен в больнице к аппаратуре обеспечения жизнедеятельности организма, передает ТАСС.

Из 29 человек, получивших ожоги, шестеро находятся в реанимации. Врачи оказывают помощь ребенку в детской больнице "Агия София". Его состояние сейчас оценивается как хорошее.

В июле в Греции стояла жаркая и сухая погода, температура достигала 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных возгораний: в восточной части Аттики, в районе города Кинета в 50 километрах к западу от Афин и в районе городка Каламос. Больше всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике (там была обнаружена большая часть тел погибших). Власти страны не исключают, что причинами возникновения пожаров, помимо жары, могли быть умышленные поджоги, повреждение электрокабеля, а также халатность при сжигании травы.

В настоящее время прокуратура расследует случившееся. В качестве свидетелей были опрошены 25 чиновников разного ранга. Ее доклад ожидают в конце августа.