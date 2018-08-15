Совершивший наезд на пешеходов в центре Лондона оказался иммигрантом из Судана

Мужчина, 14 августа совершивший наезд на людей в Лондоне у здания парламента Великобритании, оказался иммигрантом из Судана, получившим британское гражданство. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как уточняется, 29-летнего мужчину зовут Салих Хатер. Он покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером 13 августа и приехал в Лондон рано утром 14 августа. В ночь накануне инцидента Хатер в течение нескольких часов объезжал туристические места в центральной части Лондона. В районе Вестминстер он провел около 90 минут, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Салих Хатер проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри. Также он был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

14 августа в 7:37 по местному времени (9:37 по времени Москвы) водитель на автомобиле Ford Fiesta совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Великобритании, затем продолжил движение и врезался в ограждение у помещений палаты лордов. В результате ЧП три человека. Двоих с легкими травмами доставили в больницу, еще одному пострадавшему оказали помощь на месте. Мужчина и женщина, которых госпитализировали, уже выписаны.