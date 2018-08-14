Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх

Во Франции руководство телеканала France 2 признало ошибку, допущенную редакторами канала в новостном сюжете о летнем отдыхе глав зарубежных государств. Там сообщалось, что якобы президент России Владимир Путин любит охотиться на тигров. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

Репортаж об отпусках президентов ведущих стран мира вышел в эфире телеканала 10 августа текущего года, передает ТАСС. Среди прочего в нем упоминалось о том, что Владимир Путин проводит отпуск, охотясь на тигров в Сибири и купаясь в ледяных водах озера Байкал. Эта фраза сопровождалась большой фотографией, на которой президент России гладит лежащего неподвижно тигра.

На неточность обратили внимание пользователи социальных сетей, в Интернете начались ожесточенные споры относительно подлинности данной информации. Позднее выяснилось, что фотоснимок сделали еще в 2008 году. Тогда Владимир Путин посетил Уссурийский заповедник, в котором проводится программа по сохранению амурского тигра. Глава российского государства с группой ученых отправились в лесную экспедицию, во время которой пятилетняя тигрица попалась в одну из ловушек исследователей.

Животное едва не сбежало от ученых, пытаясь вырваться из петли. Тогда Владимир Путин выстрелил в тигрицу из пневматического ружья, которое было заряжено ампулой со снотворным. Хищница уснула. Ей надели спутниковый ошейник и отпустили на свободу.