В Венесуэле безбилетник погиб, пытаясь улететь на стойке шасси самолета

Во вторник, 14 августа, в Венесуэле безбилетный пассажир разбился насмерть в результате падения с самолета, который взлетал из аэропорта столицы страны Каракаса.

"Заяц" спрятался в стойке шасси самолета, летевшего в город Фриа штата Тачира, передает РИА Новости. Мужчина упал прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта Maiquetia.

Работники служб аэропорта, прибывшие на место происшествия, обнаружили безбилетника в критическом состоянии, но еще живого. Позднее мужчина скончался.