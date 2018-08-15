В американском Денвере 10 человек пострадали от взрыва бытового газа

14 августа в Денвере (штат Колорадо, США) не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме. О происшествии сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителя городской службы пожарной охраны.

Как уточняется, удалось установить местонахождение всех обитателей дома. Некоторые из них получили ожоги и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Один из жильцов получил тяжелые травмы и также был доставлен в больницу. Детей среди пострадавших нет, передает ТАСС.

Городская служба пожарной охраны выложила на своей странице в Twitter снимки с места ЧП. На них видно, что взрыв практически сравнял с землей целую секцию жилого дома.