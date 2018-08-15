ДТП с автобусом на Кубе: три человека погибли, 37 пострадали

Во вторник, 14 августа, на востоке Кубы перевернулся автобус. В результате ДТП три человека погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести.

Как уточняется, авария произошла в окрестностях города Сантьяго-де-Куба неподалеку от международного аэропорта имени Антонио Масео. По предварительной информации, водитель, превысив скорость, не справился с управлением, в результате чего автобус въехал в разделительное ограждение и перевернулся.

Всех пострадавших доставили в больницы, в настоящее время им ничего не угрожает. В автобусе находились сотрудники одного из госпредприятий города Матансас, который расположен в 100 километрах к востоку от Гаваны. Вместе с семьями они ехали в Сантьяго-де-Куба на отдых.

По официальным данным, в 2017 году на Кубе произошло более 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 750 человек погибли. Большинство аварий происходят из-за превышения скорости, невнимательности водителей, плохого состояния дорог и изношенности автопарка страны. Не так давно новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель поручил Совету министров разработать меры в связи с большим количеством транспортных происшествий, передает ТАСС.