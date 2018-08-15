На севере Нигерии почти 30 человек погибли из-за вспышки холеры

В Нигерии в штате Кано на севере страны почти 30 человек погибли в результате вспышки холеры в период с января по июль текущего года. Такие данные сообщают местные СМи, ссылаясь на комиссара по здравоохранению штата Кабиру Ибрахима Гетсо.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли и еще 47 были госпитализированы из-за вспышки холеры в штате, напоминает РИА Новости.

Чтобы обезопасить себя от заболевания, комиссар советует местным жителям принимать меры. Среди них – регулярное мытье рук с мылом и употребление в пищу питьевой воды.

По словам Гетсо, на борьбу со вспышкой холеры было выделено около 32 миллионов нигерийских найр (почти 89 тысяч долларов).

В мае Всемирная организация здравоохранения начала в Африке массовую вакцинацию против холеры. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Нигерии, Замбии, Малави, Уганде и Южном Судане.

В Нигерии для защиты 600 тысяч человек планировалось раздать 1,2 миллиона доз лекарства.