Кремль ответил на просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына

Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России ответила матери украинского режиссера Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына. Об этом сообщил телеканал "Громадьске".

В письме указано, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании. Он должен обратиться к президенту России в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила СМИ, что режиссер "однозначно не будет писать прошение о помиловании", передает Lenta.ru.

14 августа лечащий врач Сенцова, голодающего уже на протяжении трех месяцев, выразил опасения, что состояние его пациента может ухудшиться, в случае чего откажут внутренние органы. Сам Сенцов, несмотря на то, что оценивает свое состояние как предкритическое, не планирует прекращать голодовку.

В августе 2015 года Олега Сенцова признали виновным в организации нескольких терактов и поджогов в Крыму и Симферополе и приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину режиссер не признал. 14 мая текущего года заключенный объявил бессрочную голодовку, требуя освободить из колоний России украинских политзаключенных, к которым, несмотря на российское гражданство, он себя относит (Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к РФ автоматически стал российским гражданином).