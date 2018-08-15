Стрельба в магазине в Филадельфии: три человека ранены

Во вторник, 14 августа, в сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания, США) неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате получили ранения два продавца и один покупатель. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщило издание Philadelphia Inquirer.

Как уточняется, нападавший попытался скрыться с места преступления на автомобиле, но врезался в машину местной полиции. При задержании мужчина оказал стражам порядка сопротивление, передает ТАСС.

Двое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле, в который врезался преступник, были доставлены в больницу. В настоящее время следствие выясняет мотивы действий злоумышленника.