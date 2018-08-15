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Скончался Эдуард Успенский 1 час назад

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15 августа 201806:02

В Москве может появиться памятник Эдуарду Успенскому

Память об Эдуарде Успенском может быть увековечена в Москве. В столичной Думе уже подтвердили, что готовы рассматривать предложение по установке памятника писателю.

Эдуард Николаевич Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет после тяжелой болезни, передает телеканал "Россия 24". Создатель знаменитых Чебурашки и крокодила Гены, троицы из Простоквашино, пластилиновой вороны, фиксиков, следователей Колобков — всего по его произведениям и сценариям снято 60 мультфильмов.

Последнее время Эдуард Успенский боролся с онкологией. 9 августа он потерял сознание у себя дома. Писателю потребовалась неотложная помощь врачей. Они сделали все, что могли, но спасти его не смогли.

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