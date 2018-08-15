Власти Италии: обрушившийся мост в Генуе будет снесен

Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 31 человека. Это сегодня, 15 августа, подтвердили в министерстве внутренних дел страны. Десятки людей остаются в больницах.

Спасатели пытаются найти тех, кто до сих пор остается под завалами. Часть рухнувшего пролета нависла над многоэтажками. Стало известно, что аварийный виадук не будут восстанавливать, его снесут.

Катастрофа произошла 14 августа, ее причины пока точно неизвестны. Эксперты выдвигают разные версии -- от погодных условий (незадолго до ЧП в мост ударила молния) до ослабевших несущих конструкций. Там как раз шли ремонтные работы по укреплению.

Виадук — достаточно высокий, пролеты — 45 метров, а опоры – 90 метров. Там всегда проезжает немало машин — через мост пролегает платная автострада, которая соединяет Италию с Францией.

На месте трагедии развернут штаб, передает телеканал "Россия 24". Накануне туда приехал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.