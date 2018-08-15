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Археология и история 1 час назад

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15 августа 201821:52 Мария Мясникова

"Великий день": на юге Крита нашли нетронутые минойские захоронения

Глиняный минойский ларнакс, обнаруженный в Кентри (Иерапетра). Фото: documentonews.gr

«Это великий день для Иерапетры». Слова вице-мэра городка, о котором за пределами Крита мало кто слышал, кажутся эдаким провинциальным бахвальством, попыткой впечатлить местную прессу. На самом деле Аргирис Пантацис, вице-мэр Иерапетры, сильно преуменьшил значимость открытия: если первые выводы археологов подтвердятся, «великий день» настанет не только для его города, но и для Крита, Греции и всех специалистов, занимающихся изучением минойской цивилизации.

Первая цивилизация Европы, Кносский дворец и его знаменитые фрески, царь Минос и его лабиринт, легенда о Минотавре, культ быка и двойной секиры, не поддающийся расшифровке Фестский диск, извержение вулкана на острове Тира (Санторин) как одна из причин заката великого народа и связь с легендой об Атлантиде – даже те, кто никогда не интересовался минойской цивилизацией и не бывал на Крите, слышали хоть что-нибудь из перечисленного.

Вот только Иерапетра – бывшая рыбацкая деревушка, а ныне крошечный городок на южном побережье Крита – всегда была чужой на этом празднике древней жизни. Здесь никогда не находили ничего выдающегося: все немногочисленные минойские артефакты, представленные в местном музее, были обнаружены в соседних с Иерапетрой деревнях. На археологической карте Крита район Иерапетры выделяется непривлекательной для ученых и туристов пустотой.


Карта Крита с местами крупных археологических находок. Желтая стрелка указывает на область Иерапетры. Изображение: incrediblecrete.gr / Google

8 августа 2018 года для Иерапетры настал тот самый «великий день»: нашли! О выдающейся находке сообщили все издания Крита. 9 августа первую новость дополнили подробностями: найдены два нетронутых минойских захоронения, возможно, рядом есть третье. 11 августа крупный новостной сайт Greek Reporter опубликовал список важнейших археологических открытий в Греции за последние десять лет, и «свежайшая» находка в Иерапетре возглавила этот своеобразный рейтинг.

Обстоятельства открытия довольно курьезны: случай – по-прежнему лучший друг археолога, но для этой находки понадобилась целая цепочка случайностей.

Фермер из Кентри, деревушки на окраине Иерапетры, собирался припарковать машину в тени оливковых деревьев. Внезапно земля под его машиной просела, а в образовавшейся яме обнаружился некий рукотворный предмет, похожий на камень с рельефным изображением.

«Земля под машиной просела потому, что сломалась труба для полива оливковых деревьев, и весь участок затопило. При попытке припарковать тяжелую машину влажная почва под ней просто обвалилась. Фермер сразу вызвал специалистов, и выяснилось, что по воле случая была сделана важнейшая археологическая находка», — сообщил журналистам Аргирис Пантацис, вице-мэр Иерапетры.

«Надо же, припарковался на чьей-то могиле», — сказал фермер.

Предмет, похожий на камень, оказался глиняным ларнаксом – так принято называть саркофаги догреческого периода, когда самого (греческого) слова «саркофаг» не существовало. Рядом, в той же полости, прибывшие на место археологи обнаружили второй ларнакс.



Первые минойские ларнаксы, обнаруженные в Кентри (Иерапетра). Фото: documentonews.gr

Один по форме напоминает ванну, другой – платяной сундук. Так и должны выглядеть саркофаги позднеминойского периода III, созданные почти 3500 лет назад. Находка редчайшая: захоронения не были разграблены, оба прекрасно сохранились и в каждом обнаружились человеческие останки.

Полость в обвалившемся грунте оказалась гробницей. По сообщениям в греческой прессе, впрочем, не ясно, какой именно: сводчатой (толос) или купольной. Оба типа были распространены в позднеминойском периоде III. Размеры гробницы (4*4 метра), глиняные ларнаксы, погребальные дары (24 керамических сосуда с разноцветными рельефами и изображениями) позволили отнести захоронения к 1500-1400 годам до нашей эры. Останки в гробнице под оливковыми деревьями принадлежат не знатным, но зажиточным обитателям древнего Крита.

«При осмотре территории мы заметили еще один участок с просевшим грунтом, в нескольких метрах от того места, где нашли первые ларнаксы. Вторая полость образовалась так же, как и первая – совершенно случайно, в результате избыточного полива из-за сломавшейся трубы. Я уже заглядывал в яму и уверен, что там определенно есть третий ларнакс, как минимум. Но это должны выяснить археологи, которые уже начали здесь раскопки», — сообщил журналистам счастливый вице-мэр Иерапетры.


Раскопки позднеминойских захоронений в оливковой роще в Кентри, Иерапетра. Фото: Nikos Petassis / Facebook

Срочные раскопки на фермерском участке возглавил Яннис Пападатос – профессор археологии, вызванный по такому случаю из Афинского университета. К нему присоединились 15 студентов-археологов со всей Греции, для которых шанс поучаствовать в подобном открытии может оказаться единственным в жизни.

«Значимость этой находки для нашей истории и культуры просто огромна. Заодно это наш ответ тем, кто говорил, мол, не было минойцев в Иерапетре. Были!», — сказал, как вы уже догадались, совершенно счастливый Аргирис Пантацис, вице-мэр и большой патриот маленькой Иерапетры.

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