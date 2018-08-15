Тема:
Археология и история 1 час назад
"Великий день": на юге Крита нашли нетронутые минойские захоронения
«Это великий день для Иерапетры». Слова вице-мэра городка, о котором за пределами Крита мало кто слышал, кажутся эдаким провинциальным бахвальством, попыткой впечатлить местную прессу. На самом деле Аргирис Пантацис, вице-мэр Иерапетры, сильно преуменьшил значимость открытия: если первые выводы археологов подтвердятся, «великий день» настанет не только для его города, но и для Крита, Греции и всех специалистов, занимающихся изучением минойской цивилизации.
Первая цивилизация Европы, Кносский дворец и его знаменитые фрески, царь Минос и его лабиринт, легенда о Минотавре, культ быка и двойной секиры, не поддающийся расшифровке Фестский диск, извержение вулкана на острове Тира (Санторин) как одна из причин заката великого народа и связь с легендой об Атлантиде – даже те, кто никогда не интересовался минойской цивилизацией и не бывал на Крите, слышали хоть что-нибудь из перечисленного.
Вот только Иерапетра – бывшая рыбацкая деревушка, а ныне крошечный городок на южном побережье Крита – всегда была чужой на этом празднике древней жизни. Здесь никогда не находили ничего выдающегося: все немногочисленные минойские артефакты, представленные в местном музее, были обнаружены в соседних с Иерапетрой деревнях. На археологической карте Крита район Иерапетры выделяется непривлекательной для ученых и туристов пустотой.
Карта Крита с местами крупных археологических находок. Желтая стрелка указывает на область Иерапетры. Изображение: incrediblecrete.gr / Google
8 августа 2018 года для Иерапетры настал тот самый «великий день»: нашли! О выдающейся находке сообщили все издания Крита. 9 августа первую новость дополнили подробностями: найдены два нетронутых минойских захоронения, возможно, рядом есть третье. 11 августа крупный новостной сайт Greek Reporter опубликовал список важнейших археологических открытий в Греции за последние десять лет, и «свежайшая» находка в Иерапетре возглавила этот своеобразный рейтинг.
Обстоятельства открытия довольно курьезны: случай – по-прежнему лучший друг археолога, но для этой находки понадобилась целая цепочка случайностей.
Фермер из Кентри, деревушки на окраине Иерапетры, собирался припарковать машину в тени оливковых деревьев. Внезапно земля под его машиной просела, а в образовавшейся яме обнаружился некий рукотворный предмет, похожий на камень с рельефным изображением.
«Земля под машиной просела потому, что сломалась труба для полива оливковых деревьев, и весь участок затопило. При попытке припарковать тяжелую машину влажная почва под ней просто обвалилась. Фермер сразу вызвал специалистов, и выяснилось, что по воле случая была сделана важнейшая археологическая находка», — сообщил журналистам Аргирис Пантацис, вице-мэр Иерапетры.
«Надо же, припарковался на чьей-то могиле», — сказал фермер.
Предмет, похожий на камень, оказался глиняным ларнаксом – так принято называть саркофаги догреческого периода, когда самого (греческого) слова «саркофаг» не существовало. Рядом, в той же полости, прибывшие на место археологи обнаружили второй ларнакс.
Первые минойские ларнаксы, обнаруженные в Кентри (Иерапетра). Фото: documentonews.gr
Один по форме напоминает ванну, другой – платяной сундук. Так и должны выглядеть саркофаги позднеминойского периода III, созданные почти 3500 лет назад. Находка редчайшая: захоронения не были разграблены, оба прекрасно сохранились и в каждом обнаружились человеческие останки.
Полость в обвалившемся грунте оказалась гробницей. По сообщениям в греческой прессе, впрочем, не ясно, какой именно: сводчатой (толос) или купольной. Оба типа были распространены в позднеминойском периоде III. Размеры гробницы (4*4 метра), глиняные ларнаксы, погребальные дары (24 керамических сосуда с разноцветными рельефами и изображениями) позволили отнести захоронения к 1500-1400 годам до нашей эры. Останки в гробнице под оливковыми деревьями принадлежат не знатным, но зажиточным обитателям древнего Крита.
«При осмотре территории мы заметили еще один участок с просевшим грунтом, в нескольких метрах от того места, где нашли первые ларнаксы. Вторая полость образовалась так же, как и первая – совершенно случайно, в результате избыточного полива из-за сломавшейся трубы. Я уже заглядывал в яму и уверен, что там определенно есть третий ларнакс, как минимум. Но это должны выяснить археологи, которые уже начали здесь раскопки», — сообщил журналистам счастливый вице-мэр Иерапетры.
Раскопки позднеминойских захоронений в оливковой роще в Кентри, Иерапетра. Фото: Nikos Petassis / Facebook
Срочные раскопки на фермерском участке возглавил Яннис Пападатос – профессор археологии, вызванный по такому случаю из Афинского университета. К нему присоединились 15 студентов-археологов со всей Греции, для которых шанс поучаствовать в подобном открытии может оказаться единственным в жизни.
«Значимость этой находки для нашей истории и культуры просто огромна. Заодно это наш ответ тем, кто говорил, мол, не было минойцев в Иерапетре. Были!», — сказал, как вы уже догадались, совершенно счастливый Аргирис Пантацис, вице-мэр и большой патриот маленькой Иерапетры.
Ранее по теме
-
Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата11 часов назад
-
От расцвета до заката: историю гренландских викингов восстановили по ДНК моржей6 суток назад
-
6 рублей 23 копейки: владелец богатого "крестьянского" клада так и не вернулся за ним после Смуты7 суток назад
-
"Выдающаяся женщина": в Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие9 суток назад
-
Новую статую Сфинкса нашли в Луксоре10 суток назад
-
Учёные оценили силу засухи, которая привела к гибели цивилизации майя12 суток назад
Сейчас
Теракт в Кабуле: число жертв выросло до 37
Картина дня
-
Скончался Эдуард Успенский
- Обрушение моста в Генуе: последствия трагедии
- Российские космонавты работали в открытом космосе семь часов
- Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии
- Крым полностью перешел на "Мир"
Самое читаемое
-
Авария под Геленджиком: водитель джипа в коме, у двоих пассажиров - перелом позвоночника
- Альпинисты молчали, когда их спасали: подробности спецоперации в Таджикистане
- Секта обмана: зачем западные общины вербуют молодых россиян
- Тайна Большого Тютерса. На острове в Финском заливе обнаружен уникальный бункер
- Мужчина выжил, хотя его голову пробил металлический прут. Видео
Авто.Вести.Ru
-
В России появился по-настоящему крутой бензин
- В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)
- Тест-драйв экспедиционного УАЗ Patriot (видео!)
- Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали (но не строго)
- В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)
Экономика
-
Бесперспективное золото: почему драгоценные металлы никому больше не нужны?
- США хотят искусственно ослабить доллар. Серьезно?
- Турция повысила пошлины на американские товары
- Топ-10 самых непригодных для жизни городов мира
- Лавров: санкции США незаконны и подрывают все принципы мировой торговли
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего
- Скандал в Пенсильвании: педофилами оказались священники
- 39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Гроза, град и шквалистый ветер: на столицу надвигается циклон
- Патриарху телевидения Энверу Мамедову - 95
- В Подмосковье начала действовать программа социальной передышки
- В столице отреставрировали старейшую остановку общественного транспорта
- Из наземного транспорта Москвы исчезнут все турникеты
- Стартовали дебаты кандидатов на пост мэра Москвы
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки