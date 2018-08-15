Мэр Оренбурга Евгений Арапов, задержанный за взятку, остается в больнице

В больнице под стражей остается мэр Оренбурга Евгений Арапов. Он задержан по делу о коррупции. Госпитализировали чиновника 10 августа, еще до решения о задержании. Состояние здоровья Арапова не уточняется, передает телеканал "Россия 24".

Евгения Арапова вместе с заместителем Геннадием Борисовым подозревают в получении взятки. Следствие считает, что строительная компания передала чиновникам 600 тысяч рублей в обмен на покровительство.

Борисов арестован. При обыске в кабинете Арапова нашли более 4 миллионов рублей, их происхождение выясняют следователи.